Kanada'dan Trump'a Protesto: Milli Marş Sözleri Değiştirildi

ABD ile Hokey Maçında Kanada Milli Marşı'nda Protesto

ABD ile oynanacak hokey maçı öncesinde, Kanada Milli Marşı'nın sözleri değiştirildi. Bu durum, Kanada'nın egemenliğine dair bir mesaj olarak gündeme geldi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" ifadesine yanıt niteliği taşıdı.

İfadelerdeki Değişiklik

Çok ses getiren bu protesto, ünlü şarkıcı Chantal Kreviazuk tarafından gerçekleştirildi. Kreviazuk, vatan sevgisinden bahsedilen mısrada "hepimizin" ifadesini "yalnızca bizim" olarak değiştirerek Trump'a bir eleştiri yöneltti.

Protestonun Nedeni

Kreviazuk'un halka ilişkiler danışmanı Adam Gonshor, Associated Press’e yaptığı açıklamada, bu değişikliğin Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamalarına tepki olduğunu doğruladı. Kreviazuk, bu protesto hakkında "Egemen bir ulus kendini tiranlığa ve faşizme karşı savunmak zorunda kalmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Trudeau'nun Açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, maç öncesinde X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi alamazsınız, maçımızı da" ifadeleriyle durumu destekledi. Hükümetin bu tutumu, Kanada'nın bağımsızlığına yönelik güçlü bir mesaj oldu.

Trump ise karşılaşma öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum" şeklinde bir mesaj yayımlayarak tartışmalara yol açmıştı.