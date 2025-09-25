Kanada-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Kanada ile Endonezya, ilk ikili ticaret anlaşması olarak Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı; anlaşma gelecek yıl yürürlüğe girerek ticaret, yatırım ve savunmayı güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 03:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 03:41
Kanada, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladığını açıkladı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya ile imzalanan bu anlaşma, Ottawa hükümetinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi bir ülkeyle yaptığı ilk ikili ticaret anlaşması olma özelliği taşıyor.

Anlaşmanın hedefleri ve beklenen etkileri

Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan anlaşma, her iki ülkedeki tüketiciler ve işletmeler için maliyetleri düşürmeyi ve tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma kapsamında gümrük ve diğer engellerin kaldırılması hedefleniyor; bunun sonucunda ticaret ve yatırım için daha şeffaf ve öngörülebilir bir çerçeve oluşması bekleniyor.

Söz konusu düzenlemelerin, temiz teknoloji, tarımsal gıda, altyapı, kritik mineraller ve finansal hizmetler gibi sektörlerde yeni fırsatlar yaratması öngörülüyor.

Savunma ve finansal işbirliği

Kanada ve Endonezya arasında ayrıca yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Bu işbirliği çerçevesinde iki ülke askeri eğitim, deniz güvenliği ve siber savunma alanlarında ortak çalışma yürütecek.

Bunun yanında, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu (EDC) ile Endonezya Yatırım Otoritesi (INA) arasında imzalanan "Pazar Lideri Ortaklık Anlaşması" kapsamında EDC, INA'ya 825 milyon dolara kadar borç finansmanı sağlayacak.

