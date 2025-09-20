Kanada, Filistin Yanlısı Kneecap'in Ülkeye Girişini 'Terör Destekçisi' Gerekçesiyle Yasakladı

Kanada, Kneecap'in ülkeye girişini yasakladı

Kanada hükümeti, Filistin'e desteğiyle bilinen İrlandalı müzik grubu Kneecap'in ülkeye girişini, grubun "siyasi şiddet ve terörizmi desteklediği" iddiasıyla yasakladı. Kararı duyuran isim, Kanada Parlamentosu Suçla Mücadele yetkilisi Vince Gasparro oldu.

Gasparro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kneecap'in Kanada'nın değerlerine ve yasalarına aykırı eylemlerde bulunduğunu savundu. Gasparro, "Siyasi tartışma ve ifade özgürlüğü demokrasimiz için hayati önem taşıyor ancak terörist gruplara açıkça destek vermek ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.

Kneecap'ın yanıtı ve hukuki adım

Grup, ABD merkezli Instagram hesabından yaptığı açıklamada Gasparro'nun suçlamalarını "asılsız ve kötü niyetli" olarak nitelendirdi. Açıklamada iddialara karşı yasal sürecin başlatılacağı ve "İsrail'in soykırımına karşı tepkimizi bastırma amacı güden bu asılsız suçlamalara karşı kendimizi sonuna kadar savunacağız." denildi.

Kneecap ayrıca, Gasparro'ya karşı açtıkları davayı kazanmaları halinde elde edecekleri tüm parayı Gazze'deki binlerce ampute çocuğa bağışlayacaklarını bildirdi. Grup, önümüzdeki ay Kanada'nın Toronto ve Vancouver kentlerinde sahne almasının planlandığını da duyurmuştu.

Glastonbury ve uluslararası tepki zinciri

İngiltere'de haziran sonunda düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali'nde sahne alan Kneecap, burada Filistin'e destek mesajları vermesiyle dikkat çekmişti. Aynı festivalde İngiliz punk rap grubu Bob Vylan da performans sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış, izleyiciler de sloganlara katılmıştı.

Festival yayıncısı BBC, Bob Vylan'ın performansını canlı verirken, editöryal kurallar gerekçesiyle Kneecap'in performansını canlı yayınlamamıştı. İsrail'in Londra Büyükelçiliği ise X hesabından yaptığı paylaşımda festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadeler nedeniyle "rahatsızlık duyulduğunu" belirtti ve konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etti.

Olaylar uluslararası karşılık da buldu; ABD Dışişleri Bakanlığı, Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etti.

Fransa'da da yankı buldu

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Cloud'da ağustos ayında düzenlenmesi planlanan rock festivalinde, belediye tarafından sağlanan fon, Filistin yanlısı duruşuyla öne çıkan Kneecap'in programa alınması gerekçesiyle geri çekilmişti.

Grubun solisti Liam O'Hannah ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Kneecap ile ilgili gelişmeler Kanada'daki yasak kararıyla yeni bir boyut kazanırken, grubun itirazı ve açacağı hukuki süreç uluslararası gündemde tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.