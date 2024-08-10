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Kanada, Gazze'de Ateşkes Çağrısını Destekliyor

Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze'de ateşkes müzakereleri için ABD, Mısır ve Katar'ın çağrısını destekledi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:40
Kanada, Gazze'de Ateşkes Çağrısını Destekliyor

Kanada'nın Gazze'deki Ateşkes Desteği

Kanada, uluslararası arabulucu ülkeler olan ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'deki ateşkes müzakerelerini başlatma çağrısına destek verdi. Bu destek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Trudeau'nun Açıklamaları

Trudeau, X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda, "Gazze'de derhal ateşkese ihtiyacımız var." dedi. Yaptığı açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereleri yeniden başlatma çağrısını desteklediğini vurguladı.

Ortak Çağrı ve Süreç

8 Ağustos'ta bu üç ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapılmıştı.

Trudeau, barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaların arkasında olduklarını belirtti.

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