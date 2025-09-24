Kanada, Gazze ve Batı Şeria'ya İnsani Yardımı 400 Milyon Doların Üzerine Çıkardı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin'i tanıma kararının ardından Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan insani yardım fonunu 400 milyon doların üzerine çıkardıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:10
Kanada, Gazze ve Batı Şeria'ya İnsani Yardımı 400 Milyon Doların Üzerine Çıkardı

Kanada, Gazze ve Batı Şeria'ya İnsani Yardımı 400 Milyon Dolardan Fazla'ya Taşıdı

Ottova'dan yapılan yazılı açıklama

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin'i tanıdığını açıklamasının ardından Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik insani yardım fonunu 400 milyon doların üzerine çıkardıklarını duyurdu.

Başbakanlık ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ottova yönetiminin kararının Orta Doğu'da kalıcı barışı tesis etme açısından iki devletli çözüme verdiği desteği güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Orta Doğu'daki çatışmanın barışçıl yolla çözülmesinin aciliyeti vurgulandı ve Kanada'nın Gazze'de derhal ateşkes yapılması, tüm esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımın hızla artırılması çağrılarını yinelediği kaydedildi.

Metinde, Başbakan Carney'in Batı Şeria ve Gazze'de ekonomik dayanıklılığı, yargı sistemlerini, yönetim yapılarını ve demokratikleşme çabalarını güçlendirmek amacıyla 47 milyon doların üzerinde yeni bir fon ilan ettiği ve bununla birlikte Kanada'nın bölgeye toplam yardım fonunu 400 milyon doların üzerine çıkardığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Kanada ile birlikte Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in 21 Eylül tarihinde Filistin'i tanıdığını duyurdukları hatırlatıldı.

