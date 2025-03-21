Kanada, Gazze'ye Yardım Amaçlı 99 Milyon Dolar Fon Sağlayacak

Kanada, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Kızıl Haç ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ulaştırmaları için 99 milyon doları aşkın fon sağlayacağını duyurdu.

Bu açıklama, Kanada Dışişleri Bakanlığından yapıldı ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly tarafından aktarıldı. Joly, bu fonun sağlık, gıda, barınma, koruma, barış ve güvenlik programları ile Batı Şeria'da ekonomik toparlanma, sosyal dayanıklılık ve yönetişim konularında kullanılacağını belirtti.

BM tahminlerine göre, bir yılı aşkın süredir Gazze’de 2 milyonu aşkın insanın insani yardımlara acil ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca, Batı Şeria’da şiddetin arttığı ve çok sayıda kişinin yerinden edildiği kaydedilmektedir.

Kanada tarafında yapılan açıklamada, bölgedeki insani durumun sürdürülebilir olmadığı vurgulanarak, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım tedarikinin serbest olmasının önemine dikkat çekildi.

Son olarak, çatışmalara son verilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunulmuş, Kanada'nın iki devletli çözüm çabalarına destek vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir.