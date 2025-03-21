Kanada Haitili Çeteleri Hedef Alıyor: Üç Kişiye Yaptırım Uygulandı

Kanada'dan Haiti'ye Yaptırım Hamlesi

Kanada, silahlı çetelerin şiddet eylemlerini sürdürdüğü Haiti'de barış, güvenlik ve istikrarı baltalamakla suçlanan üç kişiyi yaptırım listesine dahil etti. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın Haiti'deki kötüleşen siyasi, güvenlik ve insani durumu ele almak amacıyla Özel Ekonomik Önlemler (Haiti) Yönetmeliği kapsamında ek yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Hedefteki İsimler

Açıklamada, Haiti'nin barış, güvenlik ve istikrarını baltaladığı iddia edilen Dimitri Herard, Jeantel Joseph ve Jeff Larose isimli kişilerin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu kişilerin Kanada'ya girişleri yasaklanacak ve ülkedeki mal varlıkları dondurulacak. Ayrıca, Kanadalıların bu kişilerle yurt içinde veya yurt dışında işlem yapmaları yasaklanacak.

Kanada'nın Kararlılığı

Açıklamada, "Kanada, Haiti ve halkını destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Uluslararası toplumu Haiti'de şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyenlerden hesap sorulması konusunda Kanada'nın yanında yer almaya çağırıyoruz," denildi.

Haiti'deki Güvenlik Durumu

Haiti, yıllardır süren siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele ediyor. 2024 yılından bu yana 5 bini aşkın kişi, silahlı çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybetti. Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkenin başkentinin %80'inden fazlası çetelerin kontrolü altında. Bu durum, güvenlik problemlerini artırarak eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine neden olmuştu.

Hükümet tarafından kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'i başbakan olarak atamış, Conille 11 Kasım 2024'te görevden alınarak Alix Didier Fils-Aime yeni başbakan olarak belirlenmiştir.