Kanada, Nasır Hastanesi saldırısında öldürülen gazeteciler nedeniyle 'dehşete düştü'

Kanada, Nasır Hastanesi saldırısına sert tepki gösterdi

Kanada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlenen saldırı nedeniyle resmi olarak "dehşete düştüklerini" duyurdu.

Kanada'nın açıklaması

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin olarak "Kanada, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 5 gazeteci ile kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri de dahil olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybettiği İsrail askeri saldırısı nedeniyle dehşete düşmüştür." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda saldırı "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken, Kanada'nın gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini her zaman kınadığı vurgulandı.

Kanada ayrıca, İsrail'in Gazze'de görev yapan sağlık çalışanları ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivilleri koruma zorunluluğunun altını çizdi ve sivillerin korunması, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, rehinelerin şartsız serbest bırakılması ile insani yardımların ihtiyaç sahiplerine serbestçe ulaştırılması için Tel Aviv hükümetine çağrıda bulundu.

Ölen gazeteciler

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında 5 gazeteci bulunuyor. Hayatını kaybeden gazeteciler ve görev yaptıkları kuruluşlar şu şekilde:

Hüsam el-Mısrı — Reuters Haber Ajansı foto muhabiri

Muhammed Selame — Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı

Meryem Ebu Dekka — Independent Arabia ve AP de dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yaptı

Muaz Ebu Taha — NBC News (ABD) çalışanı

Ahmed Ebu Aziz — gazeteci

Ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarda da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.