Kanada, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'yı kınadı

Kanada, Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasına girmesi sonrası Moskova yönetiminin Ottava Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:46
Kanada, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'yı kınadı

Kanada, Moskova'nın Ottava Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesinin ardından Rusya'nın Ottava Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta meydana gelen İHA olayından sonra Kanada, Rusya'yı kınamak için Moskova yönetiminin Ottava Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı." bilgisini verdi.

Anand, "Kanada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü adına kısa ve uzun vadede Ukrayna ile dayanışma içinde olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasına girmesinin ardından bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konuştuğunu aktaran Anand, görüşmede Kanada'nın, NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya desteğini dile getirdiğini belirtti.

Anand, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Kanada'nın, Ukrayna'ya 22 milyar dolardan fazla yardım gönderdiğini ve "yaklaşık 4 bin kişiye ve varlığa" yaptırım uyguladığını kaydetti.

Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği