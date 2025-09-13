Kanada, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'yı kınadı

Kanada, Moskova'nın Ottava Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesinin ardından Rusya'nın Ottava Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta meydana gelen İHA olayından sonra Kanada, Rusya'yı kınamak için Moskova yönetiminin Ottava Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı." bilgisini verdi.

Anand, "Kanada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü adına kısa ve uzun vadede Ukrayna ile dayanışma içinde olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasına girmesinin ardından bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konuştuğunu aktaran Anand, görüşmede Kanada'nın, NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya desteğini dile getirdiğini belirtti.

Anand, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Kanada'nın, Ukrayna'ya 22 milyar dolardan fazla yardım gönderdiğini ve "yaklaşık 4 bin kişiye ve varlığa" yaptırım uyguladığını kaydetti.

Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.