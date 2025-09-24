Kanada Raporu: TikTok Çocukların Hassas Verilerini Topuyor

Soruşturmanın ana bulguları

Kanada hükümeti, TikTok'a yönelik soruşturmasının raporunu yayımladı. Raporda, platformun kullanıcıya özel içerikleri ve reklamları belirlemek amacıyla kişisel verileri toplama ve kullanma biçimlerinin Kanada'nın gizlilik yasalarına uygunluğunun incelendiği belirtildi.

Rapor, ülkede reşit olmayan yüz binlerce kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'un yaş kısıtlamalarına yönelik önlemlerinin yetersiz olduğunu tespit etti. Ayrıca, birçok eyaletin 13 yaşın altındakiler için belirlediği erişim yasağının uygulanması için TikTok'un yeterli önlemleri almadığına dikkat çekildi.

Veri toplama ve yaş tespiti

Rapor, TikTok'un yetersiz yaş güvenlik önlemleri sonucunda şirket, çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas olduğu değerlendirilenler de dahil kişisel verilerini toplamıştır.

Raporda ayrıca, TikTok'un topladığı veriler arasında yüz ve ses gibi biyometrik bilgiler bulunduğu belirtildi. Rapor, her yıl yaklaşık 500 bin reşit olmayan kullanıcının platformdan engellendiğini ancak yaş tespit mekanizmasındaki yetersizlikler nedeniyle muhtemelen çok fazla çocuğun fark edilmediğini vurguladı.

Raporun bulguları, platformun genç kullanıcıların verilerine yönelik risklerini ve mevcut önlemlerin etkinliğini yeniden tartışmaya açıyor.