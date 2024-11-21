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Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı

Kanada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:18
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı

Kanada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verilmesinin ardından tüm ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

Trudeau'dan Açıklamalar

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM'nin bu kararı ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Trudeau, “Herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum.” diyerek, Kanada'nın UCM'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlattı. “Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız.” şeklinde konuştu.

İnsani Yardım Çağrısı

Trudeau, Gazze'deki insanların karşı karşıya olduğu kıtlık ve hastalık sorunlarına dikkat çekerek, “Bununla mücadele etmek için insanlara yardım ulaştırmak zorundayız.” dedi. Ayrıca, bütün esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Trudeau, iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.

UCM'nin Kararı

UCM, yaptığı açıklamada, “Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar” nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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