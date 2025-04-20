DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.212.460,26 0,64%

Kanadalı Fotoğraf Sanatçısı Larry Towell, 44. İstanbul Film Festivali'nde Görüşlerini Paylaştı

Larry Towell, 44. İstanbul Film Festivali'nde fotoğrafçılığın önemine dair görüşlerini ve kariyer tecrübelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:21
Kanadalı Fotoğraf Sanatçısı Larry Towell, 44. İstanbul Film Festivali'nde Görüşlerini Paylaştı

Larry Towell, İstanbul Film Festivali'nde Fark Yarattı

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'ne katıldı. Etkinlik, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta "Şiirden Fotoğrafa Larry Towell" başlığı altında düzenlendi ve moderatörlüğünü gazeteci Defne Akman üstlendi.

Yılların Deneyimi ve Duygusal Hikayeler

40 yılı aşkın kariyerinde birçok önemli tecrübe edindiğini belirten Towell, fotoğraf hayatının gelişiminde bazı figürlerin büyük rol oynadığını ifade etti. Özellikle ABD başkanlarıyla olan ilişkisi dikkat çekti. Towell, "Ronald Reagan savaşın başlatıcılarından biri olarak, kariyerim üzerinde büyük bir etki bıraktı. Diğer yandan, George W. Bush'un Afganistan'da başlattığı savaşın da kariyerimdeki önemini vurgulamalıyım" şeklinde konuştu.

Fotoğrafçılığın Tarihi ve Anlamı

Fotoğraf muhabirliğinin kökenlerine değinen Towell, 19. yüzyılın sonlarında William Howard Russell'ı örnek gösterdi. Russell'ın savaş koşullarını belgeleyerek nasıl bir fark yarattığını ve doğru hikayeyi anlatmanın önemini kendi söylemiyle şöyle açıkladı: "Fotoğrafçılıkta önemli olan, doğru hikayeyi güzel bir şekilde anlatmaktır."

Dijital Dönüşüm ve Fotoğrafçılığın Anlamı

Towell, kariyeri boyunca oluşturduğu geniş fotoğraf arşivinden bahsederek, "Daha sonra bu fotoğraflardan bazılarını kitaba dönüştürdüm. Günümüzde fotoğraf çekmek artık çok daha kolay. Günde 3,2 milyar fotoğraf çekiliyor. Dijital dönem, fotoğrafın anlamını değiştirdi ve servi zamanında yaşanan endişeler artık yok." dedi.

Uluslararası Deneyim ve İnsan Hakları İhlalleri

Birçok savaş bölgesinde çalıştığını belirten Towell, Nikaragua, Guatemala, Ukrayna ve El Salvador gibi yerlerde 40 binin üzerinde fotoğraf çektiğini vurguladı. "Dünyada birçok insan hakları ihlali yaşanıyor ve ben buna şahitlik ettim. Fotoğrafçılığın evrimi, kötü bir dönüşüm yaşadı" diye ekledi.

Sanat ve Müzik İlişkisi

Etkinlik, Larry Towell'ın müzikal yeteneklerini sergilediği parçaların paylaşılmasıyla devam etti. Soru-cevap bölümünün ardından katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

Larry Towell Kimdir?

1953'te Ontario, Kanada'da doğan Towell, York Üniversitesi'nde görsel sanatlar eğitimi aldı. 1976’da Hindistan'da gönüllü çalışmaya başlayan sanatçı, 1988'de ünlü fotoğraf ajansı Magnum'a katıldı. Nikaragua'dan Meksika’ya, Filistin'den Afganistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada önemli tarihi olayları belgeliyor. Çalışmaları; The New York Times, Life ve Rolling Stone gibi prestijli yayınlarda yer buldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nin "Festival...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nin "Festival Sohbeti" etkinliğinin konuğu, Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nin "Festival...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nin "Festival Sohbeti" etkinliğinin konuğu, Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell oldu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Şehri Güdül'de Tanıtıldı
2
İstanbul'da Ebru Sanatının İhtişamı: 'Suya Saklanan Renkler' Sergisi
3
Tokluca Mahallesi'nde Eski Eşyalarla Donatılan Sınıf: Nostalji ve Eğitim Bir Arada
4
Cemre Çarşısı, İstanbul'da Alışveriş ve İyiliği Buluşturuyor
5
Gana'da Afrika Kara Kuvvetleri Zirvesi Başladı
6
İBB Yolsuzluk Operasyonunda Tanık İfadesi: Şişirilmiş Faturalar ve Suç İddiaları
7
Türkiye'nin Geleceği TEKNOFEST ile Aydınlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!