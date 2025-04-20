Kanadalı Fotoğraf Sanatçısı Larry Towell, 44. İstanbul Film Festivali'nde Görüşlerini Paylaştı

Larry Towell, İstanbul Film Festivali'nde Fark Yarattı

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'ne katıldı. Etkinlik, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta "Şiirden Fotoğrafa Larry Towell" başlığı altında düzenlendi ve moderatörlüğünü gazeteci Defne Akman üstlendi.

Yılların Deneyimi ve Duygusal Hikayeler

40 yılı aşkın kariyerinde birçok önemli tecrübe edindiğini belirten Towell, fotoğraf hayatının gelişiminde bazı figürlerin büyük rol oynadığını ifade etti. Özellikle ABD başkanlarıyla olan ilişkisi dikkat çekti. Towell, "Ronald Reagan savaşın başlatıcılarından biri olarak, kariyerim üzerinde büyük bir etki bıraktı. Diğer yandan, George W. Bush'un Afganistan'da başlattığı savaşın da kariyerimdeki önemini vurgulamalıyım" şeklinde konuştu.

Fotoğrafçılığın Tarihi ve Anlamı

Fotoğraf muhabirliğinin kökenlerine değinen Towell, 19. yüzyılın sonlarında William Howard Russell'ı örnek gösterdi. Russell'ın savaş koşullarını belgeleyerek nasıl bir fark yarattığını ve doğru hikayeyi anlatmanın önemini kendi söylemiyle şöyle açıkladı: "Fotoğrafçılıkta önemli olan, doğru hikayeyi güzel bir şekilde anlatmaktır."

Dijital Dönüşüm ve Fotoğrafçılığın Anlamı

Towell, kariyeri boyunca oluşturduğu geniş fotoğraf arşivinden bahsederek, "Daha sonra bu fotoğraflardan bazılarını kitaba dönüştürdüm. Günümüzde fotoğraf çekmek artık çok daha kolay. Günde 3,2 milyar fotoğraf çekiliyor. Dijital dönem, fotoğrafın anlamını değiştirdi ve servi zamanında yaşanan endişeler artık yok." dedi.

Uluslararası Deneyim ve İnsan Hakları İhlalleri

Birçok savaş bölgesinde çalıştığını belirten Towell, Nikaragua, Guatemala, Ukrayna ve El Salvador gibi yerlerde 40 binin üzerinde fotoğraf çektiğini vurguladı. "Dünyada birçok insan hakları ihlali yaşanıyor ve ben buna şahitlik ettim. Fotoğrafçılığın evrimi, kötü bir dönüşüm yaşadı" diye ekledi.

Sanat ve Müzik İlişkisi

Etkinlik, Larry Towell'ın müzikal yeteneklerini sergilediği parçaların paylaşılmasıyla devam etti. Soru-cevap bölümünün ardından katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

Larry Towell Kimdir?

1953'te Ontario, Kanada'da doğan Towell, York Üniversitesi'nde görsel sanatlar eğitimi aldı. 1976’da Hindistan'da gönüllü çalışmaya başlayan sanatçı, 1988'de ünlü fotoğraf ajansı Magnum'a katıldı. Nikaragua'dan Meksika’ya, Filistin'den Afganistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada önemli tarihi olayları belgeliyor. Çalışmaları; The New York Times, Life ve Rolling Stone gibi prestijli yayınlarda yer buldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nin "Festival Sohbeti" etkinliğinin konuğu, Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'nin "Festival Sohbeti" etkinliğinin konuğu, Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell oldu.