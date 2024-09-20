DOLAR
34,11 -0,32%
EURO
38,09 -0,11%
ALTIN
2.872,68 -1,63%
BITCOIN
2.135.725,97 0,74%

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

Son üç günde Kanarya Adaları'na 2 binden fazla düzensiz göçmen geldi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:11
Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları, 17-20 Eylül tarihleri arasında 2 binden fazla düzensiz göçmenin akınına uğradı. Özerk hükümet ve Sahil Güvenlik kurumları, bu dönemde çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerin Lanzarote, El Hierro, Tenerife ve Büyük Kanarya gibi adalara ulaştığını bildirdi.

Göçmenlerin Durumu

Kuzey ve Orta Afrika'dan gelen düzensiz göçmenler, farklı gruplar halinde deniz yoluyla adalara ulaşırken, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu vurgulandı. Sahil Güvenlik ekipleri, karaya çıkan göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yaparak, yasal işlemler için polis denetimi altında tutuyor.

Artan Göç Sayıları

Bu yıl içerisinde Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı 27 bini geçti. Bu rakam, geçen yılın toplamından %85 daha fazla olarak kaydedildi. Ancak, özellikle reşit olmayan göçmenler için barınma ve bakım sorunları hala çözülmeyi bekliyor.

Önerilen Protokolün Askıya Alınması

Ayrıca, sağ görüşlü Halk Partisi tarafından önerilen ve refakatsiz çocuk göçmenlerin daha uzun süre polis denetiminde tutulmasını öngören yeni protokol, Yüksek Mahkeme tarafından "eşitlik ve temel ahlaki bütünlük ilkesine aykırı" olduğu nedeniyle askıya alındı.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
3
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
4
DMM, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretini Durdurduğunu Açıkladı
5
İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
6
Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak