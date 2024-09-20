Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları, 17-20 Eylül tarihleri arasında 2 binden fazla düzensiz göçmenin akınına uğradı. Özerk hükümet ve Sahil Güvenlik kurumları, bu dönemde çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerin Lanzarote, El Hierro, Tenerife ve Büyük Kanarya gibi adalara ulaştığını bildirdi.

Göçmenlerin Durumu

Kuzey ve Orta Afrika'dan gelen düzensiz göçmenler, farklı gruplar halinde deniz yoluyla adalara ulaşırken, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu vurgulandı. Sahil Güvenlik ekipleri, karaya çıkan göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yaparak, yasal işlemler için polis denetimi altında tutuyor.

Artan Göç Sayıları

Bu yıl içerisinde Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı 27 bini geçti. Bu rakam, geçen yılın toplamından %85 daha fazla olarak kaydedildi. Ancak, özellikle reşit olmayan göçmenler için barınma ve bakım sorunları hala çözülmeyi bekliyor.

Önerilen Protokolün Askıya Alınması

Ayrıca, sağ görüşlü Halk Partisi tarafından önerilen ve refakatsiz çocuk göçmenlerin daha uzun süre polis denetiminde tutulmasını öngören yeni protokol, Yüksek Mahkeme tarafından "eşitlik ve temel ahlaki bütünlük ilkesine aykırı" olduğu nedeniyle askıya alındı.