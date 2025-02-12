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Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora: 1 Ölü, 2 Kayıp

Kanarya Adaları açıklarında alabora olan teknede 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:28
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora: 1 Ölü, 2 Kayıp

Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na doğru ilerleyen bir tekne alabora oldu. Olay sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu bildiriliyor.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin aktardığına göre, El Hierro adasının güneyinin 20 kilometre açığında meydana gelen olayda, bölgeye yönlendirilen sivil yardım ekipleri 1 kişinin cesedini denizden çıkarırken, kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Olay sonrası kurtarma ekipleri, alabora olan tekneden 78 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Son 24 saat içinde sadece El Hierro adası açıklarına 4 farklı tekneyle 300'den fazla düzensiz göçmen geldiği kaydedildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 1-31 Ocak tarihleri arasında Kanarya Adaları’na toplamda 4 bin 752 düzensiz göçmen ulaşmış durumda. Öte yandan, İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları'na da son 24 saat içinde üç farklı tekne ile toplamda 72 düzensiz göçmen geldiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl İspanya’ya gelen düzensiz göçmen sayı toplamı 63 bin 970 olarak kaydedilmişken, sivil toplum kuruluşları bu yıl bu sayının 70 binin üzerine çıkacağını öngörüyor.

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