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Kandilli Rasathanesi'nde İstanbul Depremi Toplantısı Yapıldı

Prof. Dr. Özel, İstanbul'daki depremler ve artçı sarsıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 21:04
Kandilli Rasathanesi'nde İstanbul Depremi Toplantısı Yapıldı

Kandilli Rasathanesi'nde İstanbul Depremi Üzerine Bilgilendirme Toplantısı

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme dair önemli bilgiler paylaştı. Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir," şeklinde konuştu.

Deprem Aktivitesi ve İzleme Süreci

Prof. Dr. Özel, düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan depremin, 2019'daki depremin güneyinde fakat aynı boylam üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Bugünkü depremin ardından yaklaşık 100'ün üzerinde sarsıntı yaşandığını ekleyen Özel, "6,1'lik depremin ardından iki önemli artçı oldu, bu durum sevindirici; çünkü enerji açığa çıkıyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki sarsıntı kaydettik," ifadelerini kullandı.

Fay Hatları ve Stres Birikimi

Özel, depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında meydana geldiğini aktararak, sarsıntıların Orta Marmara içinde 10-12 kilometrelik bir bantta olduğunu belirtti. Marmara Denizi'nde geçmişte yaşanan depremlerle ilgili belirsizliklerin Var olduğunu ifade eden Özel, bu durumun gelecekteki depremlerin öngörülerini zorlaştırdığını dile getirdi.

Deprem Uyarı Sistemi ve Deniz Yükselmeleri

Kandilli Rasathanesi'nin olası depremler için erken uyarı sistemleri geliştirdiğini söyleyen Özel, bugünkü depremde bu sistemin devreye girdiğini ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Özel, depremin deniz merkezli olduğunu ve şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü ekledi.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Özel, 2019'da gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü hatırlatarak, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. Ancak bu denizde olan bir deprem, kıyılarda bunun ne kadar hissedileceği belirsiz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr....

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr....

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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