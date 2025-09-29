Kangal Termik Santrali'nde yangın kontrol altına alındı

Güncelleme: Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın ayrıntıları

Sivas'ın Kangal ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Hamal köyü mevkisinde yer alan Kangal Termik Santrali'nin duman tahliye bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler arasında Sivas Belediyesi, Kangal Belediyesi, çevre ilçe belediyeler ve Kangal Termik Santrali itfaiye ekipleri yer aldı.

Yangın, söz konusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine, soğutma çalışmaları süren yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığını bildirdi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.