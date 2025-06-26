Kano Sporcusu Oral Çağlar, Artvin'den Hatay'a Doğru Yolculuğuna Devam Ediyor

Kano Sporcusu Oral Çağlar, Artvin'den Hatay'a Yolculuğa Çıktı

52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Artvin'in Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı bölgesinden yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefliyor. Çağlar, 20 gün süren yolculuğunun ardından Samsun'un Terme ilçesine ulaştı.

20 Günlük Mücadele

Terme'de bir mola veren Çağlar, hedefine ulaşmak için yeniden denize açıldığını belirtti. Yolculuğu boyunca hava şartlarının elverdiği süre zarfında gündüzleri kürek çeken sporcu, akşamları ise sahilde çadır kurarak dinleniyor ve ihtiyaçlarını gideriyor.

Hayali Gerçek Oluyor

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana denizle iç içe bir yaşam sürdüğünü ve yaklaşık 15 yıl önce kanoyla tanıştığını ifade etti. Bu projeyi 11 yıl önce düşündüğünü fakat emekli olduktan sonra hayata geçirebildiğini dile getirdi.

Amacı Su Sporlarına İlgiyi Artırmak

Yüzme öğreniminin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Çağlar, "Amacım Türkiye'nin kıyılarını denizden geçerek görmek ve Hatay'a ulaşmak. Etkinliğimdeki temel amacım, su ve deniz sporlarına çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirebilmek, ilgilerini bu alana çekebilmek. Bu doğrultuda yoluma devam ediyorum" dedi.

Gelecek Hedefleri

Yaklaşık 20 günde Terme'ye ulaştığını söyleyen Çağlar, "Bu süre, kürek çektiğim ve kısa molalar verdiğim günlerden oluşuyor. Hava şartları elverirse bir buçuk ay içinde İstanbul'a varmayı hedefliyorum. Ardından Boğaz'ı geçerek Ege ve Akdeniz etaplarıyla yoluma devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Artvin'den yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefleyen 52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine geldi. Burada mola veren ve dinlenen Çağlar, hedefine ulaşma amacıyla yeniden denize açıldı.

Artvin'den yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefleyen 52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine geldi. Burada mola veren ve dinlenen Çağlar, hedefine ulaşma amacıyla yeniden denize açıldı.