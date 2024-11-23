Kansere Meydan Okuyan Emine Öğretmen, Öğrencilerine Kavuştu

Aydın'da Umut Dolu Bir Geri Dönüş

Aydın'da, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kanser olduğunu öğrenen Emine Güven, tedavi sürecinin ardından öğrencilerine kavuştu. 27 yıllık deneyimiyle Efeler Halide Hatun İlkokulu'nda görev yapan 49 yaşındaki öğretmen, azmi ve öğrencilerinden aldığı destek sayesinde severek yaptığı işine geri döndü.

Hastalığın İlk Belirtileri

Emine Güven, 22 Kasım 2022'de rahatsızlanarak hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda 24 Kasım'da meme kanseri teşhisi konulmuş ve tedavisine hemen başlanmıştı. Bu süreçte, 27 yıllık meslek hayatının ilk kez bir Öğretmenler Günü'nde görevinin başında olamamanın burukluğunu yaşadı.

Öğrencilerin Desteği

Hastalık sürecinde öğrencilerinin kendisine destek olduğunu söyleyen Güven, kemoterapi tedavisi alırken bile aklının öğrencilerinde olduğunu vurguladı. Bu yıl 23 Eylül'de yapılan test sonuçlarının temiz çıkmasıyla birlikte, hayallerindeki sınıfa geri döndü.

“Öğretmenliği Seviyorum”

Okuluna dönüşüyle ilgili duygularını paylaşan Güven, "Evet, tedavim devam ediyor ama öğrencilerime kavuşmak, çocuklarımla birlikte olmak daha güzeldi benim için. Onların sevgisi, gülen gözlerle bana bakmaları çok büyük bir şey" ifadelerini kullandı.

Sevgi ve Motivasyonun Gücü

Hastalık sürecinde moralin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Güven, "Sevilmek kadar güzel bir şey yok. Sevdiklerim sayesinde bu süreci atlatabildim. Öğrencilerimle aramızda güçlü bir bağ var. Onların destekleriyle çok daha rahat bir şekilde tedavi oldum" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'da geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde göğüs kanserine yakalandığı için okula ara veren 27 yıllık Öğretmen Emine Güven, azmi ve öğrencilerinden aldığı moralle hastalığı yenerek çok sevdiği mesleğine döndü.

Aydın'da geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde göğüs kanserine yakalandığı için okula ara veren 27 yıllık Öğretmen Emine Güven, azmi ve öğrencilerinden aldığı moralle hastalığı yenerek çok sevdiği mesleğine döndü.