Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti

Ankaralı Turgut'un Vefatı

Türk müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Ankaralı Turgut, 61 yaşında kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Gerçek adı Turgut Karataş olan sanatçı, tedavi sürecinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Kanserle Mücadelesi Sonuçsuz Kaldı

Akciğer kanseri tanısıyla mücadele eden Turgut Karataş, hastalığının ilerlemesi üzerine entübe edilerek yoğun bakımda tedavi ediliyordu. Ancak tüm çabalara rağmen, sanatçı hayata gözlerini yumdu.

Cenaze Töreni Bilgileri

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir Efsane Gitti

Ayrıca, Ankaralı Turgut, Ankara oyun havalarının yayılmasında önemli bir rol oynamış ve televizyon dizileri ile programlarında da yer almıştır. Müzik camiası, bu büyük sanatçıyı unutmayacak.