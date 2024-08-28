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Kapadokya'da Güney Koreli Turistlerden Hırsızlık İddiası

Kapadokya'da Arnavut turistin çantasını çaldığı iddia edilen iki Güney Koreli kadın turist yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:02
Kapadokya'da Güney Koreli Turistlerden Hırsızlık İddiası

Kapadokya'da Çanta Hırsızlığı Olayı

Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında, bir hırsızlık olayı dikkatleri çekti. Arnavut kökenli iki turist, çift olarak tatil yapmak için Nevşehir'in ünlü Göreme beldesini ziyaret etti.

Çantanın Kaybı ve Jandarma İhbarı

Restoranda yemek yediği sırasında, Arnavut turist çift çantalarını unuttuklarını fark etti. İçinde kimlik, banka kartları ve yaklaşık 600.000 TL değerinde döviz bulunan bu çanta, daha sonra restoranın çıkışında kayboldu. Çift, çantalarının çalındığı düşüncesiyle jandarmaya başvurdu.

Güvenlik Kameraları Olayı Aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından restoranın güvenlik kameralarını inceledi. Tespit edilen görüntülerde, çantayı Güney Koreli iki kadın turistin aldıkları görüldü. Ekipler, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan araştırmalar sonucunda, çantayı ele geçiren Güney Koreli turistler, yaşadıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar hakkında hukuki işlem başlatılırken, çanta, çanta sahibine teslim edildi.

Bu olay, Kapadokya'nın turizm sezonunda yaşanan güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Kapadokya'da Arnavut turistin çantasını çaldığı öne sürülen Güney Koreli iki kadın turist...

Kapadokya'da Arnavut turistin çantasını çaldığı öne sürülen Güney Koreli iki kadın turist yakalandı. Jandarma ekipleri içinde kimlik, banka kartları ile yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Kapadokya'da Arnavut turistin çantasını çaldığı öne sürülen Güney Koreli iki kadın turist...

Kapadokya'da Arnavut turistin çantasını çaldığı öne sürülen Güney Koreli iki kadın turist yakalandı. Jandarma ekipleri içinde kimlik, banka kartları ile yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti.

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