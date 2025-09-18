Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi'nde Doğaya Uyumlu Çevre Düzenlemesi

Koruma odaklı düzenleme çalışmaları başladı

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel dokusunu korumak amacıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği vadilerde kapsamlı çevre düzenleme çalışması başlattı. Kurumun yazılı açıklamasına göre çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yürütülüyor.

Çalışmaların ana hedefi, ziyaretçilere daha güvenli ve nitelikli bir deneyim sunarken bölgenin ekolojik yapısını korumak. Nevşehir'in Uçhisar ile Göreme beldesi arasındaki Güvercinlik Vadisi öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi.

Vadide gece aydınlatma çalışmaları tamamlandı; yürüyüş rotalarında ise doğaya uyumlu çevre düzenleme uygulamaları sürüyor. İçinde tarihi güvercinliklerin bulunduğu, özellikle gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla bilinen vadide yürüyüş yollarında düzenlemeler yapıldı, biriken atıklar temizlendi ve ağaçların kırılan dalları budandı.

Yürüyüş güzergahlarında doğaya uygun olmayan malzemeler ekiplerce kaldırıldı ve bölgenin bütüncül korunmasına yönelik onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla hem tarihi alanların hem de doğal dokunun korunması amaçlanıyor.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yürütülen çalışmayla vadinin ekolojik yapısının korunduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: "Kapadokya'nın benzersiz doğasını korumak ve ziyaretçilerimize daha nitelikli bir deneyim sunmak en önemli önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgede çok yönlü bir koruma ve düzenleme programını hayata geçiriyoruz. Güvercinlik Vadisi'nde başlattığımız çalışmalar da bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Vadilerimiz yalnızca bugünün değil, yarının mirasıdır. Bu bilinçle onarım ve düzenleme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yetkililer, bölgedeki koruma ve onarım projelerinin sürdürüleceğini ve vadilerin gelecek nesillere aktarılması için düzenleme çalışmalarının kararlılıkla takip edileceğini belirtiyor.

