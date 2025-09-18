Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi'nde Doğaya Uyumlu Çevre Düzenlemesi

Kapadokya Alan Başkanlığı, Güvercinlik Vadisi'nde doğal dokuya uygun çevre düzenleme, temizlik, budama ve onarım çalışmaları başlattı; gece aydınlatmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:03
Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi'nde Doğaya Uyumlu Çevre Düzenlemesi

Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi'nde Doğaya Uyumlu Çevre Düzenlemesi

Koruma odaklı düzenleme çalışmaları başladı

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel dokusunu korumak amacıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği vadilerde kapsamlı çevre düzenleme çalışması başlattı. Kurumun yazılı açıklamasına göre çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yürütülüyor.

Çalışmaların ana hedefi, ziyaretçilere daha güvenli ve nitelikli bir deneyim sunarken bölgenin ekolojik yapısını korumak. Nevşehir'in Uçhisar ile Göreme beldesi arasındaki Güvercinlik Vadisi öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi.

Vadide gece aydınlatma çalışmaları tamamlandı; yürüyüş rotalarında ise doğaya uyumlu çevre düzenleme uygulamaları sürüyor. İçinde tarihi güvercinliklerin bulunduğu, özellikle gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla bilinen vadide yürüyüş yollarında düzenlemeler yapıldı, biriken atıklar temizlendi ve ağaçların kırılan dalları budandı.

Yürüyüş güzergahlarında doğaya uygun olmayan malzemeler ekiplerce kaldırıldı ve bölgenin bütüncül korunmasına yönelik onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla hem tarihi alanların hem de doğal dokunun korunması amaçlanıyor.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yürütülen çalışmayla vadinin ekolojik yapısının korunduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: "Kapadokya'nın benzersiz doğasını korumak ve ziyaretçilerimize daha nitelikli bir deneyim sunmak en önemli önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgede çok yönlü bir koruma ve düzenleme programını hayata geçiriyoruz. Güvercinlik Vadisi'nde başlattığımız çalışmalar da bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Vadilerimiz yalnızca bugünün değil, yarının mirasıdır. Bu bilinçle onarım ve düzenleme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yetkililer, bölgedeki koruma ve onarım projelerinin sürdürüleceğini ve vadilerin gelecek nesillere aktarılması için düzenleme çalışmalarının kararlılıkla takip edileceğini belirtiyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı, turistlerin uğrak noktası vadilerde doğal dokunun korunması amacıyla...

Kapadokya Alan Başkanlığı, turistlerin uğrak noktası vadilerde doğal dokunun korunması amacıyla çevre düzenleme çalışması başlattı. Yürüyüş güzergahlarındaki doğal dokuya uygun olmayan malzemeler ekiplerce kaldırılırken, bütüncül korumaya yönelik onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, turistlerin uğrak noktası vadilerde doğal dokunun korunması amacıyla...

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Murat Kurum Sındırgı'da 531 Afet Konutunun Temelini Attı — Sosyal Konut Müjdesi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)