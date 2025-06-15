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Kapadokya'da JÖAK Timinden Görkemli Sıcak Hava Balonu Atlayışı

Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümü için JÖAK timi sıcak hava balonundan paraşütle atladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 10:09
Kapadokya'da JÖAK Timinden Görkemli Sıcak Hava Balonu Atlayışı

Nevşehir'de Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Nevşehir, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birbirinden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu özel gün vesilesiyle, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi, etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi.

Sıcak Hava Balonundan Paraşütle Atlama Gösterisi

Göreme beldesinden fırlatılan sıcak hava balonundan havaya yükselen JÖAK timi, kapadokya semalarına açılan gökyüzünün renklerini yansıtarak paraşütle atlayış yaptı. Atlayışları sırasında, "Jandarma 186 yaşında" ve "Jandarma bir kanun ordusudur" gibi pankartlar, birlikte Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini taşıdılar.

Kılıçlar Vadisi'nde İniş

Paraşütçüler, kutlama etkinlikleri kapsamında Kılıçlar Vadisi yakınlarına başarılı bir iniş gerçekleştirerek izleyenlerden büyük alkış topladılar. Ayrıca, kutlama programları çerçevesinde, atlı jandarmaların katılımıyla düzenlenen kortej ve yamaç paraşütü etkinliği de dikkat çekti.

Bu etkileyici gösteriler, Jandarma Teşkilatının güçlü yapısını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevşehir'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Komando Özel...

Nevşehir'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi, sıcak hava balonundan paraşütle atlayış gerçekleştirdi. "Jandarma 186 yaşında", "Jandarma bir kanun ordusudur" pankartları, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleriyle gökyüzünde süzülen paraşütçüler, Kılıçlar Vadisi yakınlarına indi.

Nevşehir'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Komando Özel...

Nevşehir'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi, sıcak hava balonundan paraşütle atlayış gerçekleştirdi. "Jandarma 186 yaşında", "Jandarma bir kanun ordusudur" pankartları, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleriyle gökyüzünde süzülen paraşütçüler, Kılıçlar Vadisi yakınlarına indi.

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