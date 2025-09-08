Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Kapadokya'da balon turları sağanak yüzünden ertelendi
Olumsuz hava koşulları uçuşları durdurdu
Kapadokya'nın en gözde aktivitelerinden olan sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilemedi.
Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan bu turlar, sağanak nedeniyle yapılamadı.
Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.
Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü'nün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.