Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Kapadokya'da sabah başlayan sağanak nedeniyle sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendi; uçuş izni Sivil Havacılık değerlendirmesiyle veriliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:30
Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Kapadokya'da balon turları sağanak yüzünden ertelendi

Olumsuz hava koşulları uçuşları durdurdu

Kapadokya'nın en gözde aktivitelerinden olan sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilemedi.

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan bu turlar, sağanak nedeniyle yapılamadı.

Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü'nün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

