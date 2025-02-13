Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turlarına Kış Engeli Devam Ediyor

Kapadokya'da Hava Koşulları Sıcak Hava Balon Turlarını Engelliyor

Kapadokya, benzersiz doğal güzellikleriyle bilinen Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, sıcak hava balonları ile yapılan turlar sayesinde ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Ancak, 5 Şubat'tan beri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu turlar gerçekleştirilemiyor.

Kış mevsiminin etkisiyle bölgede etkili olan rüzgar, yağış ve sis, balonların güvenli bir şekilde havalanmasına engel oluyor. Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın ilk ışıklarıyla havalanmaları beklenen balonlar, turistlerin bölgedeki peribacaları ve doğal oluşumları kuş bakışı izleme keyfini sunuyor.

Uçuşların Durumu ve Yeniden Başlama Beklentisi

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen Kapadokya'da, hava şartlarının elverişli olması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından izin verilen turlar tekrar başlayabilecek. Ancak bu süre zarfında yarın için de yapılan tüm balon uçuşları iptal edildi.

Gelişmeleri takip eden ziyaretçiler, Kapadokya'nın büyüleyici manzaralarını bir an önce deneyimlemek için hava koşullarının düzelmesini umut ediyor.