DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turlarına Kış Engeli Devam Ediyor

Kapadokya'da kış koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları 9 gündür yapılamıyor, yarın da iptal edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:50
Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turlarına Kış Engeli Devam Ediyor

Kapadokya'da Hava Koşulları Sıcak Hava Balon Turlarını Engelliyor

Kapadokya, benzersiz doğal güzellikleriyle bilinen Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, sıcak hava balonları ile yapılan turlar sayesinde ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Ancak, 5 Şubat'tan beri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu turlar gerçekleştirilemiyor.

Kış mevsiminin etkisiyle bölgede etkili olan rüzgar, yağış ve sis, balonların güvenli bir şekilde havalanmasına engel oluyor. Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın ilk ışıklarıyla havalanmaları beklenen balonlar, turistlerin bölgedeki peribacaları ve doğal oluşumları kuş bakışı izleme keyfini sunuyor.

Uçuşların Durumu ve Yeniden Başlama Beklentisi

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen Kapadokya'da, hava şartlarının elverişli olması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından izin verilen turlar tekrar başlayabilecek. Ancak bu süre zarfında yarın için de yapılan tüm balon uçuşları iptal edildi.

Gelişmeleri takip eden ziyaretçiler, Kapadokya'nın büyüleyici manzaralarını bir an önce deneyimlemek için hava koşullarının düzelmesini umut ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki
2
Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu
3
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında
4
NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı
5
Tayvan'da Alışveriş Merkezinde Doğal Gaz Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu
7
MSB, Irak ve Suriye'deki Operasyonlarda 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak