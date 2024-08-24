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Kapadokya'da Uluslararası Spor Mirası: Salomon Kapadokya Ultra-Trail

Kapadokya'da düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 10 yılda 20 bin sporcuya ev sahipliği yaparak bölgeye büyük katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:48
Kapadokya'da Uluslararası Spor Mirası: Salomon Kapadokya Ultra-Trail

10 Yılda 20 Bin Sporcu

Kapadokya'nın En İyi Koşu Etkinliği

2014 yılından itibaren düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 80 farklı ülkeden 20 bin sporcuyu bölgenin eşsiz doğal güzellikleri arasında buluşturdu.

Koşunun Katkıları

Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, katılımcılara ve onların ailelerine Kapadokya'nın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Koşular, peribacaları ve tarihi yapılar arasında, 30, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda yapılacak. Böylece bölgenin spor turizmi potansiyeli de artmakta.

Önemli Bir Ekonomik Etki

Aydın Ayhan Güney, etkinliğin spor ve turizm üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Güney, "Bu organizasyonun bölgeye ekonomik katkısı 100 milyon lirayı buluyor," diyerek, sporun yerel ekonomiye sağladığı katkının önemini vurguladı.

Turizmci Bakış Açısı

Turizmci Murat Özgüç, Saltamon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu'nu, Kapadokya'da kaliteli organizasyonların yapılabileceğinin bir göstergesi olarak nitelendiriyor. Özgüç, "Kapadokya'da gerçekleşen bu tür etkinlikler, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor," dedi.

Gerçekleşen her yeni koşu ile birlikte bölgeye gelen sporcular, sonrasında aileleriyle birlikte yeniden turistik gezi yapma fırsatı buluyor. Bu da Kapadokya'nın tanıtımında büyük bir rol oynuyor.

Dünya Çapında Tanınma

Kısacası, Salomon Kapadokya Ultra-Trail, sadece bir koşu etkinliği olmanın ötesinde, bölgenin uluslararası alanda tanınmasına ve keşfedilmesine olanak tanıyor.

Nevşehir, 2014 yılından beri düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu kapsamında yaklaşık...

Nevşehir, 2014 yılından beri düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu kapsamında yaklaşık 80 ülkeden 20 bin sporcuya ev sahipliği yaptı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı 30, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda koşmak için gelenler, bölgede tarih, doğa ve kültür turizminin yanı sıra spor turizminin de ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Organizasyonun düzenleyicisi Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

Nevşehir, 2014 yılından beri düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu kapsamında yaklaşık...

Nevşehir, 2014 yılından beri düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusu kapsamında yaklaşık 80 ülkeden 20 bin sporcuya ev sahipliği yaptı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı 30, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda koşmak için gelenler, bölgede tarih, doğa ve kültür turizminin yanı sıra spor turizminin de ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Organizasyonun düzenleyicisi Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

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