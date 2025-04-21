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Kapadokya'da Vadi Yürüyüşünde Sakatlanan İspanyol Turist Hastaneye Kaldırıldı

Kapadokya'da yürüyüş esnasında sakatlanan İspanyol turist Rosario Munzo Sanchez hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:41
Kapadokya'da Vadi Yürüyüşünde Sakatlanan İspanyol Turist Hastaneye Kaldırıldı

Kapadokya'da meydana gelen olayda, vadi yürüyüşü sırasında ayağından sakatlanan İspanyol turist hastaneye kaldırıldı. AFAD ekiplerinin başarılı müdahalesi ile gerçekleştirilen bu operasyon, turistin sağlık durumu bakımından büyük önem taşıdı.

AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Paskalya tatilini Kapadokya'da geçiren Rosario Munzo Sanchez, Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde yürüyüş etkinliğine katıldı.

Kayalık alanda ilerlediği esnada ayağı burkulan Sanchez, yürümekte zorluk çekmeye başladı. Daha fazla yardım almak için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, büyük bir özen ile Rosario'yu vadiden alarak ATV aracıyla ambulansa taşıdılar. Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilen turist, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tedavi sonrasında, Rosario Munzo Sanchez taburcu edilerek sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında ayağından sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekiplerinin...

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında ayağından sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında ayağından sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekiplerinin...

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında ayağından sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

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