Kapadokya'dan Gazze'ye Bir Nefes: Dayanışma Programı Düzenlendi

Nevşehir'de Gazze İçin Dayanışma Programı

Nevşehir'de, Gazze'ye yönelik dayanışma amacıyla "Kapadokya'dan Gazze'ye Bir Nefes" adı altında önemli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin, Gazze'ye Destek Derneği tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldığı belirtiliyor.

Programın Başlangıcı

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından çeşitli araştırmacı, gazeteci ve yazarlar önemli konuşmalar yaptı.

Yusuf Kaplan'ın Vurguları

Gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan, programda yaptığı konuşmada, Gazze'ye yapılan saldırıların ve dünyanın bu durumu seyretmesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü vurguladı. Kaplan, "Siyonistlerin planları, yaşlı, genç ya da çocuk demeden soykırımla devam ediyor. Gazze, insanlığın kendisiyle yüzleşmesini sağlıyor," dedi.

Ayçin Kantoğlu'nun Mesajı

Mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze halkının gösterdiği direnişin tüm insanlığa örnek olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Filistin’e karşı işlenen suçlara ortak olan firmanın boykot edilmesi gerektiğini belirtti. Kantoğlu, "Gazze'de katledilen çocuklar insanlığın özüdür; onları yok etmek, hakikate el uzatmaktır," şeklinde konuştu.

Programda Söz Alan Diğer İsimler

Programda, Tayyar Tercan, Ercan Çiftçi, Mustafa Çakır, Mehmet Ali Bayram ve Fatih Tuğra Doruk da birer konuşma yaparak Gazze’ye desteklerini dile getirdiler.

Bu anlamlı etkinlik, Gazze’de yaşanan trajedinin unutulmaması ve toplumsal farkındalığın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" adlı programda çeşitli araştırmacı, gazeteci ve yazarlar konferans verdi.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" adlı programda çeşitli araştırmacı, gazeteci ve yazarlar konferans verdi.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" adlı programda çeşitli araştırmacı, gazeteci ve yazarlar konferans verdi.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" adlı programda çeşitli araştırmacı, gazeteci ve yazarlar konferans verdi.