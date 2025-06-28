Kapadokya Edebiyat Buluşmaları Nevşehir'de Gerçekleşti

Nevşehir'de Kapadokya Edebiyat Buluşmaları Düzenlendi

Nevşehir, sanat ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlayan Kapadokya Edebiyat Buluşmaları programına ev sahipliği yaptı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Nar beldesindeki bir otelde buluştu.

Etkinlik Koordinatörü Saliha Demir'den Açıklama

Programın açılış konuşmasını yapan etkinlik koordinatörü ve eğitimci-yazar Saliha Demir, buluşmanın amacının edebi eserleri tanıtmak ve geleceğe aktarmak olduğunu belirtti.

Bu yılki buluşmaların ana temasının empati olduğunu vurgulayan Demir, “Yeniden mağaraya dönelim. Belki empatiyi yeniden başlatabiliriz. Etrafımızdaki döngüye uyum sağlayamıyoruz. Yazıp çiziyoruz ama belki de fiziksel ve zihinsel olarak yeniden mağaralarımıza girmemiz gerekiyordu” şeklinde ifade etti.

Çeşitli Etkinlikler ile Zenginleşen Program

Kapadokya Edebiyat Buluşmaları kapsamında, yetişkinler ve çocuklar için sergi, atölye çalışmaları ve yazma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik, iki gün boyunca çeşitli söyleşi ve atölye programlarıyla devam edecek.

Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. Türkiye'de sanat ve edebiyat dünyasında çeşitli çalışmalarıyla tanınan katılımcılar Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte buluştu. Programda, etkinlik koordinatörü eğitimci-yazar Saliha Demir (orta) konuşma yaptı.

Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. Türkiye'de sanat ve edebiyat dünyasında çeşitli çalışmalarıyla tanınan katılımcılar Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte buluştu. Programda, etkinlik koordinatörü eğitimci-yazar Saliha Demir (orta) konuşma yaptı.