Kapadokya, Ramazan Bayramı'nda 197 Bini Aşan Ziyaretçi Ağırladı

Kapadokya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde tam 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu eşsiz bölge, Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, mart ayında 262 bin 131 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Göreme ve Diğer Popüler Noktalar

Bölgede en çok ziyaretçi çeken alanlar arasında Göreme Açık Hava Müzesi yer almakta: 70 bin 516 ziyaretçi. Ardından Paşabağları Ören Yeri 51 bin 239, Kaymaklı Yeraltı Şehri ise 38 bin 134 ziyaretçi ile sıralanıyor.

Turizm Sektöründeki Gelişmeler

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, bayram tatilinin turizm sezonunun başlangıcına denk gelmesinin sektördeki memnuniyeti artırdığını ifade etti. Ölmez, yıl boyunca artacak olan bu yoğunlukla alakalı değerlendirmeler yaptı:

"2025 sakin başlamıştı ama Ramazan Bayramı turizmciler için can suyu oldu. Hedefimiz yüzde 80 doluluktu ama yüzde 95 doluluk yakaladık. Mart boyunca 262 binden fazla turist ağırlarken bayram tatilinde de çok fazla ziyaretçi aldık. Bayram tatilinin uzaması Kapadokya için avantaj oldu. Bu da bölgedeki işletmelere yansıdı."

Geçtiğimiz Yıla Göre Artış

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 2022 yılının mart ayında 218 bin 479 ziyaretçi tarafından gezilmişti. Bu yılki artış, bölgenin turizm potansiyelinin daha da arttığını göstermektedir.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı.