Kapadokya Yer Altı Şehirlerine 1.3 Milyon Ziyaretçi

Kapadokya Yer Altı Şehirlerine Yoğun İlgi
Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlü Kapadokya, bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist ağırladı. Yer altı şehirleri, peri bacaları ve sıcak hava balonlarıyla birlikte ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Turistlerin Gözdesi: Yer Altı Şehirleri
UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Kapadokya, ziyaretçilerine kayadan oyma manastır, kilise ve şapeller sunarken yer altı şehirleriyle de zengin bir kültürel deneyim sunuyor. Ocak ve Ekim 2023 döneminde bölgedeki yer altı şehirlerinde yaklaşık 1 milyon 322 bin 598 kişi ziyaret etti.
Yer Altı Şehirlerinde Sırasıyla Ziyaret Edilen Yerler
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yer altı şehirleri arasında en çok ziyaret edilenler şöyle sıralanıyor:
- Kaymaklı: 606.820
- Derinkuyu: 453.456
- Özkonak: 239.541
- Tatlarin: 14.054
- Mazı: 8.727
Turistlerin Yaşadığı Deneyimler
Yer altı şehirlerini gezen turistler, bu alanların tarihi ve mimari yapısıyla büyüleniyor. Fildişi Sahili'nden gelen Maksime Daddy, "Yer altı yaşam alanları oldukça etkileyici. İnsanların geçmişte burada yaşamış olmaları hayret verici""Kapadokya, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Yer altı şehirlerinin büyüklüğü beni çok etkiledi" Turist rehberi Erbil Karakaya, bölgeye gelenlerin çoğunluğunun yer altı şehirlerini görmek istediğini belirterek, ziyaretçilerin bu deneyimden büyük keyif aldığını vurguladı. Karakaya,"Bölgedeki tarihi zenginliklerden biri olan yer altı şehirleri, konuklarımızı etkileyen farklı bir deneyim sunuyor" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi. Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi. Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor.
Rehberlerin Gözünden Kapadokya
Turist rehberi Erbil Karakaya, bölgeye gelenlerin çoğunluğunun yer altı şehirlerini görmek istediğini belirterek, ziyaretçilerin bu deneyimden büyük keyif aldığını vurguladı. Karakaya,"Bölgedeki tarihi zenginliklerden biri olan yer altı şehirleri, konuklarımızı etkileyen farklı bir deneyim sunuyor" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi. Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi. Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi. Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor.
Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi. Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor.