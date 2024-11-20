Kapadokya Yer Altı Şehirlerine 1.3 Milyon Ziyaretçi

Kapadokya Yer Altı Şehirlerine Yoğun İlgi

Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlü Kapadokya, bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist ağırladı. Yer altı şehirleri, peri bacaları ve sıcak hava balonlarıyla birlikte ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Turistlerin Gözdesi: Yer Altı Şehirleri

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Kapadokya, ziyaretçilerine kayadan oyma manastır, kilise ve şapeller sunarken yer altı şehirleriyle de zengin bir kültürel deneyim sunuyor. Ocak ve Ekim 2023 döneminde bölgedeki yer altı şehirlerinde yaklaşık 1 milyon 322 bin 598 kişi ziyaret etti.

Yer Altı Şehirlerinde Sırasıyla Ziyaret Edilen Yerler

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yer altı şehirleri arasında en çok ziyaret edilenler şöyle sıralanıyor:

Kaymaklı: 606.820

Derinkuyu: 453.456

Özkonak: 239.541

Tatlarin: 14.054

Mazı: 8.727

Turistlerin Yaşadığı Deneyimler