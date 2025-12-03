Kapaklı'da Polis 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün saha çalışması
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında 2 farklı şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.
Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
TEKİRDAĞ'IN KAPAKLI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 2 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.