Kapaklı'da Polis 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün saha çalışması

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında 2 farklı şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

