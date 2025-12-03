Kapaklı'da Polis 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirdi; 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:04
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün saha çalışması

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında 2 farklı şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

