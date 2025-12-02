Kapaklı'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İsmetpaşa Mahallesi'nde üç araç birbirine girdi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde seyir halinde olan üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre caddede ilerleyen M.C.D., B.Ö. ve H.Ç. idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada B.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

