Kapaklı'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Kapaklı'da Bülent Ecevit Caddesi'nde üç aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:49
İsmetpaşa Mahallesi'nde üç araç birbirine girdi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde seyir halinde olan üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre caddede ilerleyen M.C.D., B.Ö. ve H.Ç. idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada B.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

