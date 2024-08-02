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Kapalı Maraş'ı Ziyaret Edenlerin Sayısı 2 Milyonu Geçti

KKTC'deki Kapalı Maraş, 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı. Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:23
Kapalı Maraş'ı Ziyaret Edenlerin Sayısı 2 Milyonu Geçti

Kapalı Maraş'ı Ziyaret Edenlerin Sayısı 2 Milyona Ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisindeki Gazimağusa'da bulunan Kapalı Maraş, 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı.

Kıbrıs'ın Tarihi Noktası

8 Ekim 2020 tarihinde, 46 yılın ardından halkın ziyaretine açılan Kapalı Maraş, Türkiye’den gelen Mihrican, Aycan ve Tuna Özcan ailesiyle 2 milyonuncu ziyaretçiye kavuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Açıklamaları

Kapalı Maraş'ı ziyaret eden Özcan ailesi ile bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kapalı Maraş vakıf ve ata malıdır ve toprak bizimdir" diyerek bu bölgenin tarihsel önemine vurgu yaptı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bu bölgenin ziyarete açıldığını ifade ederek, Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığının 453 yıl süregelen bir parçası olduğunu belirtti.

Tarihi Eserler ve Koruma Çabaları

Kapalı Maraş'ta Osmanlı dönemine ait birçok tarihi eser bulunduğunu da dile getiren Tatar, burayı her zaman en iyi şekilde koruduklarını ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a ve tüm askerlere de teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması için gösterilen özeni vurguladı.

Özcan Ailesinin Duyguları

Özcan ailesinin üyelerinden Aycan Özcan, Kapalı Maraş’ta bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, bölgeye daha fazla turist gelmesini umduklarını söyledi.

Kapalı Maraş, yoğun ilgiyle ziyaretçilerin akın ettiği önemli bir turistik destinasyon olma özelliğini sürdürmekte.

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