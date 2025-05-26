Kapalı Maraş'ta Yeni Bir Kafe: Evkaf Kafe TİKA Destekleriyle Açıldı

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Gazimağusa'ya bağlı Kapalı Maraş'ta yeni bir sosyal mekan olan "Evkaf Kafe"yi hizmete sundu.

Kafenin açılışı, Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi'nin yanındaki alanda gerçekleşti. Açılış kurdelesi, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından kesildi.

Açılışta konuşan TİKA Başkanı Kayalar, "Evkaf Kafe"nin açılışının hem sembolik hem de anlamlı bir olay olduğunu ifade ederek, TİKA olarak kafeye mutfak ve ekipman temin ettiklerini belirtti. Kayalar, "Bu projenin sembolik ve manevi bir önemi var. Gönüllülerin işletmesinde yer almak bizim için büyük bir mutluluk," dedi.

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise, yaptıkları araştırmalar neticesinde Kapalı Maraş'ın %99'unun Osmanlı vakıflarına ait olduğunu vurgulayarak, kafenin açılmasında TİKA'nın katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tümer, "Bu değerli projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğinde Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından Gazimağusa'ya bağlı kapalı Maraş’ta açılan kafe hizmete girdi. Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi'nin yanında bulunan "Evkaf Kafe"nin açılış kurdelesini TİKA Başkanı Serkan Kayalar (ortada) ile EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer (solda) birlikte kesti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğinde Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından Gazimağusa'ya bağlı kapalı Maraş’ta açılan kafe hizmete girdi. Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi'nin yanında bulunan "Evkaf Kafe"nin açılış kurdelesini TİKA Başkanı Serkan Kayalar (ortada) ile EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer (solda) birlikte kesti.