Kapıkule'de 87 Kilo 752 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, X-ray taraması sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler dikkat çekti. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan analizde riskli görülen bir otobüste, toplamda 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu.

Operasyona Detaylar

Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen otobüs, gümrük yetkilileri tarafından belirlenen risk analiz sistemine göre şüpheli olarak değerlendirildi ve hemen X-ray taramasına sevk edildi. Taramalarda, şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüs, dedektör köpek "Jeff" ile daha detaylı bir şekilde arandı.

Yapılan aramalar neticesinde otobüste gizli bölmelere yerleştirilmiş toplam 93 paket uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olayın sonucunda, 2'si otobüs şoförü olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükteki işlemlerinin ardından şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu.