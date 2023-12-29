Kapıkule'de Salgın tedbirleri hafifliyor: Yaya geçişi yeniden aktif!

Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük ve en yoğun kapısı. Kapıkule'de geçen yıl 13 milyon 428 bin 400 yolcu ve 5 milyon 106 bin 543 araç geçişi gerçekleşti. Kapıkule'de çalışan ekipler, geçişleri kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor. Kapıkule'de salgınla durdurulan yaya geçişi de bugünden itibaren yeniden başladı.





Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın mensuplarıyla konuşan Sezer, Kapıkule'nin dünyanın en büyük sınır kapılarından biri olduğunu hatırlattı. Sezer, Kapıkule'nin geniş bir bölgeye ve çok sayıda geçişe hizmet ettiğini söyledi. Yolcu oranının her geçen yıl arttığını belirten Sezer, bölgede çalışmaları yürüten ve güvenliği sağlayan ekiplere minnetini dile getirdi.

Sezer, sınır kapılarından geçen araç ve yolcu sayısının yüzde 10 arttığını söyledi. Sezer, "2022'de 12 milyon 323 bin 200 yolcu geçişi varken bu yıl 13 milyon 428 bin 400 yolcu geçişi var. Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için önemli tedbirler alındı. Peron sayıları artırıldı, ilave personeller görevlendirildi. Burası sınır şehri, esnafımızın günübirlik geçişleriyle ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi ve kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar." dedi.

Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda salgın tedbirleri hafiflediğini ve yaya geçişinin yeniden aktif olduğunu açıkladı.

YAY GEÇİŞLERİNE ÖZEL BİR PERON

Sezer, Kapıkule'de 2019 yılında yaklaşık 400 bin yaya geçişinin yapıldığını ve sınır kapısından geçenlerin yüzde 5'ini oluşturduğunu söyledi. Sezer, yaya geçişlerinin kolay ve güvenli olması için Kapıkule'de özel bir peron kurulduğunu ve önlemler alındığını belirtti.