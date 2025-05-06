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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 234 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:09
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 234 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de Büyük Uyuşturucu Baskını

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, düzenlenen başarılı bir operasyonda, bir otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsü Araç Altı Gözetim Sistemi üzerinden detaylı incelemeye tabi tuttu.

X-ray Taraması ve Narkotik Dedektör Köpeği

Yapılan X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen alanlar için narkotik dedektör köpeği Turbo devreye alındı. Otobüsün çamurluk ve motor kısımlarında yapılan detaylı aramada, 200 şeffaf vakumlu pakette uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına Alınan Şoför Tutuklandı

Ele geçirilen uyuşturucunun ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. Gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şoför çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu tür operasyonların, ülke genelinde uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele kapsamında sürdürüleceği bildirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aramada, narkotik dedektör köpeği Turbo da yer aldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aramada, narkotik dedektör köpeği Turbo da yer aldı.

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