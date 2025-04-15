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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 46 Bin 761 Elektronik Sigara ve Yasaklı Kimyasallar Ele Geçirildi

Kapıkule'de yapılan kontrolde, 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo yasaklı kimyasal madde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:31
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 46 Bin 761 Elektronik Sigara ve Yasaklı Kimyasallar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, 46 bin 761 adet elektronik sigara ve 463 kilo yasaklı kimyasal madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı risk analizi gerçekleştirdikten sonra X-ray taramasına sevk etti. Taramada tespit edilen yoğunluk sonrası, tırın dorsesinde detaylı bir arama yapıldı.

Aramalarda, 46 bin 761 elektronik sigara ve toplamda 16 varil içerisinde 463 kilo 70 gram yasaklı kimyasal maddeye ulaşıldı. Bu buluş, sınır güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi.

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