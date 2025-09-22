Kapıkule Sınır Kapısı'nda 51 kg Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 51 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 51 kilogram yeni nesil sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, gümrük işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve takip

Olay, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırın, Edirne Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin şüphe ve risk analizleri doğrultusunda x-ray taramasına sevk edilmesi ile başladı. Riskli görülen araç x-ray'e yönlendirildikten sonra, kapalı devre kamera sistemleri üzerinden takibe alındı.

X-ray taramasına gitmeyen tır sürücüsü, aracı gümrük sahasına park ettiği sırada yanına başka bir tır yanaştı. Sürücülerin bir araya gelerek şüpheli aracın dorse kapılarını açtıkları kameralarla tespit edilince NARKOKİM personeli müdahale etti.

Ele geçirilenler ve gözaltı

Kontrollerde, dorsenin gümrük güvenlik mührünün koparılmış olduğu ve x-ray taramasında yakalanmamak için taşınan uyuşturucunun gümrük işlemleri bitmiş başka bir araca aktarılmaya çalışıldığı belirlendi. Yapılan aramada dorse ve çekicinin gizli bölgeleri ile şoförün evrak çantasında toplam 51 kilogram yeni nesil sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

