Kapıkule Sınır Kapısı'nda 51 kg Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 51 kilogram yeni nesil sentetik uyuşturucu bulundu; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:18
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 51 kg Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 51 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 51 kilogram yeni nesil sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, gümrük işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve takip

Olay, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırın, Edirne Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin şüphe ve risk analizleri doğrultusunda x-ray taramasına sevk edilmesi ile başladı. Riskli görülen araç x-ray'e yönlendirildikten sonra, kapalı devre kamera sistemleri üzerinden takibe alındı.

X-ray taramasına gitmeyen tır sürücüsü, aracı gümrük sahasına park ettiği sırada yanına başka bir tır yanaştı. Sürücülerin bir araya gelerek şüpheli aracın dorse kapılarını açtıkları kameralarla tespit edilince NARKOKİM personeli müdahale etti.

Ele geçirilenler ve gözaltı

Kontrollerde, dorsenin gümrük güvenlik mührünün koparılmış olduğu ve x-ray taramasında yakalanmamak için taşınan uyuşturucunun gümrük işlemleri bitmiş başka bir araca aktarılmaya çalışıldığı belirlendi. Yapılan aramada dorse ve çekicinin gizli bölgeleri ile şoförün evrak çantasında toplam 51 kilogram yeni nesil sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram sentetik...

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilogram sentetik...

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta 45 Yıl: TCDD Akım Şefi Tevfik Doğan’ın Tren Güvenliği Öyküsü
2
Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç
3
İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İyilik Yolu Derneği Somali'de 850 Bin Kişiye Ulaştı
5
Yörük Ali Efe 74. yılında anılıyor: Kurtuluş Savaşı'nın "Efelerin Efesi"
6
Ege ve Akdeniz Havalimanları Yazda Rekor Kırdı: 27,3 Milyon Yolcu

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme