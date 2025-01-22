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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kapıkule'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli F.T. ve tır şoförü M.K. tutuklandı. 3 kilo 150 gram kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:23
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı, yeni bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda giriş yapan F.T.'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda Yapılan Aramalarda Uyuşturucu Bulundu

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada, tırda 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bununla birlikte, araçta yolcu olarak bulunan M.K.'nin üzerinde ise vücuduna sardığı paketlenmiş halde 3 kilo 150 gram kokain tespit edildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan F.T. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı. Tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta yolcu olarak bulunan M.K'nin üzerinde ise vücuduna sardığı paketlenmiş halde 3 kilo 150 gram kokain tespit edildi.

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