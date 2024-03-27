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Kar esareti sürüyor: O bölgelere erişim yok

Kar ülkenin doğusunun etkisi altına almaya ve yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Van, Muş ve Bitlis’te, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yüzünden 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:44
Kar esareti sürüyor: O bölgelere erişim yok

Ülkenin doğusunda kar, etkili olmaya devam ediyor. Van, Muş ve Bitlis’te toplam 171 yerleşim bölgesine erişim sağlanamıyor. İllerde görevli ekipler, yol açma çalışmaları başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılan bilgilere göre, 96 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapalı. Yolları açmak için görevli ekipler, çalışmalara devam ediyor. Öte yandan yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle, tır ve araçlar bir süre Tendürek Geçidi’nde bekletildi.

Muş’ta da kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede 24 köy yolu kapanmış durumda. Ekipler ise yolu açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde Bitlis’te de etkili olan yoğun kar ve tipi, 51 köy yolunu kapatmış durumda. Belediye ve kara yolları ekipleri, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

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