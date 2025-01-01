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Kar Örtüsü: Bitkiler İçin Doğal Koruma Mekanizması

Prof. Dr. İsmet Başer, kar örtüsünün bitkileri hastalık ve zararlılardan korumada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:00
Kar Örtüsü: Bitkiler İçin Doğal Koruma Mekanizması

Kar Örtüsü Bitkileri Koruyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kar örtüsünün bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmasında sağladığı avantajlara dikkat çekti. Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının toprağı bir battaniye gibi örterek ürünleri koruduğunu ifade etti.

Çiftçiler İçin Karın Önemi

Kar yağışının çiftçiler için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başer, toprakta nem miktarının artmasının bitkilerin hızlı büyümesini sağladığını dile getirdi. Başer, çiftçilerin ektikten sonra kar yağışını dört gözle beklediklerini belirterek, "Çünkü kar, toprağa önemli ölçüde nem katarak verim potansiyelini artırır," dedi.

Karın Faydaları ve Bitki Beslenmesi

Trakya’da ekilen tarım ürünlerinin çıkışının oldukça başarılı olduğunu aktaran Başer, kar yağışını ürünlere ilaç gibi tanımladı. Kar suyunun topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesine yardımcı olduğunu belirten Başer, "Kar, bitkiyi düşük sıcaklıktan korurken, birçok hastalık ve zararlıdan korunmasına önemli bir avantaj sunuyor," şeklinde konuştu.

Yer Altı Su Rezervi için Karın Önemi

Başer, kar yağışının yer altı su rezervi açısından en önemli kaynak olduğuna dikkat çekti. Üreticilere ekili arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Başer, "Trakya'da buğdayın çıkışları çok güzel. Ancak, bazı arazilerde ani sararmalar gözlemleniyor. Bu nedenle, üreticilerimizin mutlaka tarlalarını kontrol etmeleri gerekiyor," ifadelerini kullandı. Başer, ani sararmaların sıcaklık değişimi veya toprakta ilaç birikiminden kaynaklanabileceğini de ekledi.

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