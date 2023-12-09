Kar Trakya'dan giriş yaptı: Yüksek kesimlere kar yağışı başladı!

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de beklenen kar yağışı başladı. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Istranca ormanları beyaza büründü.

Kar Trakya'dan giriş yaptı: Yüksek kesimlere kar yağışı başladı!
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Meteorolojiden gelen uyarılar karşılığını buldu. Kar yağışı Trakya'dan yurda giriş yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bir süredir etkisini gösteren sağanak yağış Trakya'nı yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar Kırklareli'ne bağlı Demirköy ilçesinin farklı noktalarında etkili olmaya başladı.

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Istranca ormanları kısa sürede karın etkisi ile beyaza boyandı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi de kar yağışının etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Edirne'de ise Keşan kar yağışından etkilenen yerler arasına adını yazdırdı. Evlerin çatıları, araçların üzerleri kısa sürede beyaza boyandı.

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Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altında eksi 2 dereceye düştüğü belirtiliyor.

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