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Kar ve sağanak yağış İstanbul'a yaradı: İşte barajların doluluk oranları

Kar ve sağanak yağış İstanbul'a yaradı: İşte barajların doluluk oranları İstanbul, uzun süren kurak günlerin ardından etkili olan ve üç gün boyunca devam eden sağanak yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarında olumlu bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yüzde 16'ya kadar düşen baraj doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre yüzde 22.63'e çıkarak önemli bir artış gösterdi.