Kar ve sağanak yağış İstanbul'a yaradı: İşte barajların doluluk oranları

İstanbul, uzun süren kurak günlerin ardından etkili olan ve üç gün boyunca devam eden sağanak yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarında olumlu bir değişim yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yüzde 16'ya kadar düşen baraj doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre yüzde 22.63'e çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Kar ve sağanak yağış İstanbul'a yaradı: İşte barajların doluluk oranları
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Yaz mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte İstanbul'daki barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere düşmüştü. Ancak, beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle doluluk oranları oldukça düşük seviyelere inmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan ve 3 gün aralıksız süren yağmurlar, İstanbul'un su kaynaklarını olumlu yönde etkiledi. Barajlardaki doluluk oranı, yağmurların etkisiyle yüzde 22.63'e yükseldi.

ELMALI BARAJINDA BÜYÜK ARTIŞ

Yağmurun en fazla etki gösterdiği barajlardan biri Elmalı Barajı oldu. Doluluk oranı, geçtiğimiz günlerde yüzde 20.67 iken, şu anda yüzde 43.25'e ulaştı. Ancak, bu olumlu gelişmelere rağmen barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 35.26 seviyesindeydi.

baraj doluluk

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli: 44.75

Elmalı: 43

Darlık: 36

Alibey: 23.85

Istrancalar: 21

Terkos: 11

Büyükçekmece: 7

Sazlıdere: 7

Kazandere: 5.87

Papuçdere: 2.85

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