Kar yağışı Doğu’yu esaret altına aldı: 594 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Erzurum’da akşam saatlerinden bu yanan etkisi artırmış olan kar yağışı, 547 kırsal yerleşim yerinin yolunu kapattı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolları açabilmek için çalışma başlattı.

Kars’ta da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar ve tipi, Digor’da 11, Arpaçay’da 10, Selim’de 7, Sarıkamış’ta ve Susuz’da 6, Akyaka’da 3, Merkez’de ve Kağızman’da 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kars Özel İdaresi ekiplerinin, yolları açabilmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.