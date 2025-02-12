Kar Yağışı Eğitimi Durma Noktasına Getirdi

Kar Engeliyle Eğitime Ara Verildi

Samsun, Çorum, Sinop ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Samsun'da Taşımalı Eğitim Durduruldu

Samsun'da özellikle Havza ilçe genelinde ve Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün ders yapılmayacak.

Sinop ve Kastamonu'daki Durum

Sinop'un Erfelek ilçesinde de bazı köylerden taşımalı eğitim ile ilçe merkezine gelen öğrenciler için eğitime ara verildi. Kastamonu'da ise, İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin, Şenpazar ve Daday ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar kapalı olacak.

Çorum'da Oğuzlar İlçesi Etkilendi

Çorum'da da olumsuz hava şartları nedeniyle Oğuzlar ilçesinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Öğrencilerin ve velilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.