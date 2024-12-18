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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan Şanlıurfa'ya Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:43
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan Şanlıurfa'ya Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan Şanlıurfa'ya Önemli Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Orgeneral Bayraktaroğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede; 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Vali Yardımcısı Alper Taş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve askeri yetkililerin yer aldığı bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda), Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda), Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı (sağda) ziyaret etti.

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