Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'nun Annsi Huzurla Uğurlandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Bayraktaroğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Bayraktaroğlu'nun ailesi ve yakınları ile birlikte, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Musa Heybet ve Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili yer aldı.

Aynur Bayraktaroğlu'nun cenazesi, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun (solda) 81 yaşında vefat eden annesi Aynur Bayraktaroğlu, Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda) da katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun (solda) 81 yaşında vefat eden annesi Aynur Bayraktaroğlu, Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda) da katıldı.