Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uçakla Acil Organ Nakli Gerçekleştirdi

Kara Kuvvetleri, Eskişehir'den Antalya'ya acil organ nakli için karaciğer greftini başarıyla ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:23
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uçakla Acil Organ Nakli Gerçekleştirdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uçakla Acil Organ Nakli Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait B-200 tipi bir uçakla, Eskişehir'den Antalya'ya acil bir organ nakli için harekete geçti.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Eskişehir’den Antalya’ya karaciğer greftini başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz," denildi.

Bu önemli operasyon, Türkiye'nin organ nakli sürecine olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Acil durumlarda gerçekleşen bu tür taşımalar, hayat kurtarma misyonunun bir parçası olarak büyük bir öneme sahip.

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