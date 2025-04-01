DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Kara Yollarında Bayram Yoğunluğu ve Ücretsiz Geçişler

Ramazan Bayramı tatilinde otoyollarda ücretsiz geçiş, çalışmalar nedeniyle slow traffic ve kontrol gerekliliği söz konusu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:37
Kara Yollarında Bayram Yoğunluğu ve Ücretsiz Geçişler

Kara Yollarında Durum

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri üzerinden geçişler yarın saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Trafik Düzenlemeleri ve Uyarılar

Buna ek olarak, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulanıyor.

Ulaşım Bilgileri

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan devam etmektedir.

Ortaklar-Aydın yolunun 30. kilometresindeki Aydın Şehir Hastanesi Kavşağında yapım çalışmaları yapılırken, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde ise Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bu yolun bir bölümü içinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 15 Haziran’a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13, Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde ise heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin verilmektedir.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
3
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
4
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
5
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı
6
Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı
7
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!