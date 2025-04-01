Kara Yollarında Bayram Yoğunluğu ve Ücretsiz Geçişler

Kara Yollarında Durum

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri üzerinden geçişler yarın saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Trafik Düzenlemeleri ve Uyarılar

Buna ek olarak, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulanıyor.

Ulaşım Bilgileri

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan devam etmektedir.

Ortaklar-Aydın yolunun 30. kilometresindeki Aydın Şehir Hastanesi Kavşağında yapım çalışmaları yapılırken, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde ise Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bu yolun bir bölümü içinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 15 Haziran’a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13, Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde ise heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin verilmektedir.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam etmektedir.